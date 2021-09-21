Лукьяненко сравнил киноэпос «Дюна» с «Властелином колец»
Писатель-фантаст объяснил НСН причину рекордных кассовых сборов фильма об опасных приключениях героя на выдуманной планете Арракис.
Фильм Дени Вильнева «Дюна» установил рекорд по сборам в прокате России, собрав в премьерный уикенд 499,733 миллионов рублей. Это стало постковидным рекордом и лучшим результатом среди двух десятков стран мира, где релиз уже состоялся.
Хорошая литературная основа и тоска по эпической фантастике на большом экране сделали эту картину столь востребованной у массового зрителя, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
«Это действительно великое произведение, очень известное и сильно повлиявшее на всю мировую фантастику («Дюна» Фрэнка Герберта - НСН). По сути это эпос, равный «Властелину колец», только в жанре научной фантастики. Наверное, все соскучились по хорошей, большой кинофантастике, по большому, дорогому, красивому кинематографу. Все хотят увидеть прекрасное зрелище», - считает автор «Ночного дозора».
Лукьяненко добавил, что сам он картину пока не посмотрел, но ждет от режиссера достойной экранизации фантастического бестселлера.
«И потом, этот фильм снимал очень хороший режиссер Дени Вильнев. Все ждут от него хороших вещей. Как я понимаю, фильм не подкачал, я пока его не видел, но обязательно посмотрю», - отметил писатель.
По сюжету, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. В течение двух с половиной часов зрители следят за испытаниями, которые выпадают на долю главного героя. Его исполняет Тимоти Шаламе.
До этого, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Дюна» стала первым фильмом за пандемию, который собрал более 44 миллионов рублей во время предпродаж.
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