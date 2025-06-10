«Это очень оскорбительно, что кто-то берет на себя ответственность кого-либо осуждать в принципе. Эти люди не имеют к ним никакого отношения, они рано или поздно достигнут этого возраста. Учитывая, что возрасты сместились, люди стали выглядеть лучше и более интересно, я считаю, что надо наоборот поощрять движение взрослеющих людей выглядеть стильно, не бояться фасонов, трендов, размеров. Это их жизнь, никто не вправе каждого из нас наделять какими-то статусами, титулами, тем более какими-то неприятными оскорблениями», - отметил он на Marie Claire Blogger Party 2025.

Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил, что в любом возрасте можно выглядеть стильно и удивлять окружающих. По его словам, даже люди старше 70 лет могут внедрять в свой гардероб актуальные тренды, что, к примеру, делает и мама эксперта моды, напоминает «Радиоточка НСН».

