«Это оскорбительно!»: Митя Фомин осудил комментарии о стиле не по возрасту
Обществу стоило бы поощрять людей в возрасте за эксперименты со стилем, а не осуждать за это, заявил НСН Митя Фомин.
Если людям непонятен чей-то внешний вид и стиль, это не значит, что можно навешивать какие-то неприятные ярлыки на другого человека, заявил специальному корреспонденту НСН певец Митя Фомин, который в 51 год часто удивляет своими эпатажными образами.
«Это очень оскорбительно, что кто-то берет на себя ответственность кого-либо осуждать в принципе. Эти люди не имеют к ним никакого отношения, они рано или поздно достигнут этого возраста. Учитывая, что возрасты сместились, люди стали выглядеть лучше и более интересно, я считаю, что надо наоборот поощрять движение взрослеющих людей выглядеть стильно, не бояться фасонов, трендов, размеров. Это их жизнь, никто не вправе каждого из нас наделять какими-то статусами, титулами, тем более какими-то неприятными оскорблениями», - отметил он на Marie Claire Blogger Party 2025.
Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил, что в любом возрасте можно выглядеть стильно и удивлять окружающих. По его словам, даже люди старше 70 лет могут внедрять в свой гардероб актуальные тренды, что, к примеру, делает и мама эксперта моды, напоминает «Радиоточка НСН».
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