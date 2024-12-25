«Это неповторимо!»: Вдова Караченцова назвала «подделками» дипфейки с актерами
Невозможно повторить индивидуальность и харизму какого бы то ни было человека, используя на экране его дипфейк, заявила НСН Людмила Поргина.
Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявила НСН, что и ее покойному мужу, и ей предлагали с помощью дипфейка «воскресить» его на экране, однако они оба в свое время ответили отказом.
Режиссер Никита Михалков в интервью ТАСС назвал преступлением использование дипфейков умерших артистов в современных кинолентах. Так, он заявил, что этой технологией могут воспользоваться «абсолютно бездарные люди», к которым «Сергей Бондарчук, или Михаил Ульянов, или Нонна Мордюкова никогда бы не пошли сниматься». Однако при помощи искусственного интеллекта они могут создать их внешние образы и даже не получить за это потом «в глаз». Михалков считает, что таким образом произойдёт просто искажение памяти этих артистов в глазах зрителей, а актерская профессия исчезнет, как таковая. Поргина отметила, что тоже не понимает, зачем создавать подобные «подделки», учитывая, например, что у ее покойного мужа 120 ролей в кино.
«Коле (Николаю Караченцову - Прим. НСН) предлагали, чтобы его кто-то вот так вот сыграл, сделали бы лицо, но Коля сказал: «Нет». И за это предлагали большие деньги. Я это не люблю, потому что у каждого человека, не только у артиста, есть своя индивидуальность, поведение, как он разговаривает, как он поворачивается. Зачем пользоваться памятью выдающихся актеров и делать такие вот подделки? Есть же фильмы! У Коли 120 фильмов, 200 песен. Зачем пытаться изменить его, где какой-то актер играет, пытаясь повторить его походку. Все равно это неповторимо. Когда нам это предложили, я сказала, что меня деньги не интересуют, меня интересует память моего любимого человека. Пускай он останется в моем сердце», - рассказала она.
Ранее Поргина в интервью НСН рассказала, что не хотела бы, чтобы о жизни Караченцова был снят документальный или биографический фильм, так как считает, что события его жизни и пласт того времени очень сложно уложить в формат кино.
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