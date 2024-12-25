«Это неповторимо!»: Вдова Караченцова назвала «подделками» дипфейки с актерами

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявила НСН, что и ее покойному мужу, и ей предлагали с помощью дипфейка «воскресить» его на экране, однако они оба в свое время ответили отказом.

Режиссер Никита Михалков в интервью ТАСС назвал преступлением использование дипфейков умерших артистов в современных кинолентах. Так, он заявил, что этой технологией могут воспользоваться «абсолютно бездарные люди», к которым «Сергей Бондарчук, или Михаил Ульянов, или Нонна Мордюкова никогда бы не пошли сниматься». Однако при помощи искусственного интеллекта они могут создать их внешние образы и даже не получить за это потом «в глаз». Михалков считает, что таким образом произойдёт просто искажение памяти этих артистов в глазах зрителей, а актерская профессия исчезнет, как таковая. Поргина отметила, что тоже не понимает, зачем создавать подобные «подделки», учитывая, например, что у ее покойного мужа 120 ролей в кино.