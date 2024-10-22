«Духовная чистота»: Вдова Караченцова о жизни актера и спектакле «Письма любви»

– Во-первых, 26 октября в Лужниках пройдет теннисный турнир имени Караченцова. И его друзья, спортсмены, актеры, кто любит этот спорт, будут участвовать в теннисном турнире, где получат майки с фотографиями Коли и книжку с его анекдотами, с рассказами его близких. А 27 октября мы, естественно, выйдем на сцену и сыграем спектакль «Письма любви». Потому что все, что делал Коля в жизни, на сцене, в кино, в своих концертах – это была как раз уверенность в том, что все держится на любви, на духовной чистоте человека. Так что мы будем на сцене. Это для меня спектакль все равно мучительный, моя душа страшно тоскует без него. Не знаю, будет ли он постоянно в репертуаре Булгаковского центра или только сыграется на празднике. Посмотрим, как сложится жизнь. Будет играть молодая актриса, а потом в конце этих писем появлюсь я. Там участвуют все его друзья, они готовили этот спектакль, чтобы он прозвучал, чтобы у него было то настроение, которое было свойственно Коле.

– Любите ли пересматривать фильмы с участием Николая Петровича? Какие можете выделить среди своих самых любимых?

– Я вообще обожаю его не только фильмы, но и песни, поэтому я включаю, слушаю, он дает мне массу энергии. В его голосе столько любви, нежности, такая энергетика, что хочется после этого кричать: «Здравствуйте! Пошлите все гулять, такая хорошая погода!». Фильмы я люблю его очень многие. Мне очень нравятся его и военные фильмы, например «Батальоны просят огня». В нем какая-то солдатская стойкость. И в то же время мне нравятся его комедийные роли, как в фильме «Благочестивая Марта», где он поет и танцует, прикидывается совсем другим человеком. Нравится его серьезная работа «Цирк сгорел, а клоуны разбежались». Это очень серьезная работа о том, что началась перестройка, нет денежных средств на создание фильмов, и он как режиссер остается вне работы... Начинается депрессия и так далее. Бортко замечательно снял эту картину, где человек творчества теряет силу и энергию из-за того, что не может творить. Я люблю его все работы, и я с ним не расстаюсь.

– Как вы считаете, можно было бы снять биографический фильм о Николае Петровиче – не просто документальный, но и художественный, например?

– Он умер, не дожив до 74 лет один день… Он учился в Школе-студии МХАТ, дальше театр Ленинского комсомола, приход Марка Анатольевича, который "взорвал" театр, и мы стали первым театром Москвы. Это все очень сложно снять, запечатлеть в одном фильме. Это очень большой пласт времени и изменений не только в стране. Я не хотела бы это видеть. Я просто верю в то, что сохранится память об этом актере, как я сохраняю память о Юрие Яковлеве, Михаиле Ульянове, об этом уникальном театральном поколении.