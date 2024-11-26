«20 тысяч голосов!»: Звезды эстрады назовут лауреатов X премии «Все цвета джаза»

Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM голосовали за лучших из лучших. Были выбраны победители в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России». Так, преданные поклонники джаза отдали за своих любимых исполнителей около 20 тысяч голосов. В свою очередь, звездное экспертное жюри определило тройки финалистов. Еще одного победителя выбрала сама радиостанция.

Ведущими светского мероприятия в этом году выступят певица Этери Бериашвили, чей бархатный голос окутает слушателей атмосферой выдержанного грузинского вина, и уникальный петербургский музыкант, один из основателей группы «Billy's Band» Билли Новик.



Радовать зрителей драйвовыми джазовыми мотивами будут российский джаз-бэнд Jazz Dance Orchestra; трубач Вадим Эйленкриг, чьим учеником был сам лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс; яркая звезда на небосклоне русской джазовой сцены Анна Бутурлина, а музыканты из LRK Trio подарят столичным слушателям мелодичный и интеллектуальный симфо-джаз в камерном исполнении. Проникновенная Elena Jaya окутает гостей глубокой музыкой и философскими текстами, а закроют необыкновенный вечер музыки Олег и Наталья Бутман, не нуждающиеся в представлении.