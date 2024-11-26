«20 тысяч голосов!»: Звезды эстрады назовут лауреатов X премии «Все цвета джаза»
Награды самым талантливым джазовым музыкантам по мнению слушателей Радио JAZZ 89.1 FM и звездного экспертного жюри вручат 26 ноября на крыше Универмага «Цветной» в Москве.
Церемония вручения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» состоится 26 ноября в 19:00 в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» (Цветной бульвар 15с1, 7 этаж).
Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM голосовали за лучших из лучших. Были выбраны победители в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России». Так, преданные поклонники джаза отдали за своих любимых исполнителей около 20 тысяч голосов. В свою очередь, звездное экспертное жюри определило тройки финалистов. Еще одного победителя выбрала сама радиостанция.
Ведущими светского мероприятия в этом году выступят певица Этери Бериашвили, чей бархатный голос окутает слушателей атмосферой выдержанного грузинского вина, и уникальный петербургский музыкант, один из основателей группы «Billy's Band» Билли Новик.
Радовать зрителей драйвовыми джазовыми мотивами будут российский джаз-бэнд Jazz Dance Orchestra; трубач Вадим Эйленкриг, чьим учеником был сам лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс; яркая звезда на небосклоне русской джазовой сцены Анна Бутурлина, а музыканты из LRK Trio подарят столичным слушателям мелодичный и интеллектуальный симфо-джаз в камерном исполнении. Проникновенная Elena Jaya окутает гостей глубокой музыкой и философскими текстами, а закроют необыкновенный вечер музыки Олег и Наталья Бутман, не нуждающиеся в представлении.
Среди ярких гостей мероприятия и по совместительству членов жюри можно будет повстречать саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана; пианиста, народного артиста России Сергея Жилина; народную артистку России Ларису Долину; сооснователя проекта Jazzist Льва Боровкова; певца, композитора и музыканта Александра Панайотова, а также эксперта моды, теле- и радиоведущего Владислава Лисовца.
Впервые награждение лауреатов состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 таких исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей, как Игорь Бутман, Леонид Агутин, Лариса Долина, Валерий Сюткин и многие другие.
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