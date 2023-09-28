«Шнуров, Цой и ДДТ»: Наталия Гулькина раскрыла рок-секреты

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступила певица, экс-солистка культовой группы «Мираж» Наталия Гулькина.

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Концертный уикенд в Москве откроют в пятницу «Калинов мост» (29 сентября, клуб «Base») и «Моральный кодекс» (29 сентября, Magnus Locus), а в субботу Сергей Мазаев даст еще один концерт вместе со своим Queentetом (30 сентября, «16 Тонн»).

29 сентября «Чайф» отпразднует День Рождения, после чего группа Владимира Шахрина отправится в Калугу и Тулу. Вячеслав Бутусов выступит в Чебоксарах и Йошкар-Оле, Диана Арбенина – в Челябинске, а «Ария» – в Волгограде и Астрахани.

Ну а Наталия Гулькина рассказала НСН, что ее интерес к тяжелой музыке начался с группы «KISS».

«Многие удивятся, почему поп-певица Наталия Гулькина говорит на такой волне, про рок. Но я, действительно, всю жизни любила и сейчас люблю рок-музыку. Можно сказать, я выросла на роке. Когда моему брату было 8 лет, а мне 12, он начинал слушать тяжелую музыку, а я к нему приобщилась. Через какое-то время мне очень понравилась группа "KISS", я знала все песни наизусть, я и сейчас могла бы изобразить вам один из их хитов, но это будет очень громко», - отметила певица.

Она также сообщила, что любит творчество Вячеслава Бутусова с Константином Никольским, а вот Юрий Шевчук ее разочаровал.

«ДДТ мне не очень нравилось, потому что однажды прокатчик сделал нам очень неприятную историю: он соединил "Мираж" и ДДТ в один концерт, вы можете представить? При этом Шевчук очень разозлился, что его поставили на разогрев, а "Мираж" хэдлайнером. Он такие слова говорил со сцены… Мы для него были просто никто, мы только вылезли. Он нас так приложил, материл со сцены и обзывал последними словами, ужас! Какое-то эго его заговорило, и он не смог удержаться. После этого его выступления в нас полетели на сцене бутылки, лампочки какие-то. Когда я слышу песню "Осень", думаю, как мне нравится эта песня и как не нравится сам человек, который ее исполнил, из-за того поступка. Поэтому Шевчук для меня – закрытая тема», - пояснила певица.

Гулькина также рассказала о приглашении Сергея Шнурова перед созданием знаменитой песни «Экспонат».

«Мне очень нравится наш самый скандальный Шнур. Он как бы хулиганит, делает все играючи, ненавязчиво, при этом очень много хорошей, вкусной музыки: и трубы, и саксофон, там все звучит. Это очень круто и не может оставить равнодушным. Даже его мат слушается. Нет такого, как я слышала недавно пару песен Инстасамки и просто в шоке была. Вы не поверите, но, когда я ушла из "Миража", раздался звонок. Позвонил Серега Шнуров и говорит: "Наташ, я слышал, ты ушла из «Миража»? Я предлагаю тебе место у меня в группе". Я спросила: "Ты хорошо подумал?", он ответил: "Да, мы с тобой просто горы свернем". Это было очень заманчивое предложение, мы договорились, что я его обдумаю. За эти сутки я переслушала все песни группы "Ленинград", а потом мне говорят: "Наташ, тебе не просто придется петь матерные песни, а голой выходить, твои миллионы поклонников по всей России с ума сойдут". Вобщем, меня запугали и на следующий день я сказала, когда он позвонил: "Извини, Серег, это для меня большая честь, но, к сожалению, я не смогу, потому что от меня отвернется большая часть поклонников". Он сказал: "Ну и зря, Гулькина", а вскоре у него вышла песня «На лабутенах». Я повернулась к своему директору и говорю: "И ты мне запретил? Она везде звучит, я бы ее исполняла!"», - подчеркнула она.

Гулькина рассказала и о знакомстве с Виктором Цоем, который оказался поклонником «Миража».

«В тот период, когда "Мираж" появился, мне очень нравилось "Кино". Однажды в "Лужниках" мы пересеклись с Цоем и Айзеншписом. Я была с ним незнакома, а Айзеншпис знаком. Цой подходит сзади и спрашивает: "А кто это?", тот отвечает: "Наташа Гулькина из «Миража»". Он говорит: «Да вы что, я ваш поклонник! Я слушаю «Мираж», мне так нравится". Несмотря на то, что человек делал такие глубокие тексты и музыку, его также зацепил в своей время «Мираж». Разумеется, я была его поклонницей», - призналась собеседница НСН.

