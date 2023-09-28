«Шнуров, Цой и ДДТ»: Наталия Гулькина раскрыла рок-секреты
Экс-солистка «Миража» рассказала в эфире НСН, что Шнур звал ее в «Ленинград», Шевчук обзывался со сцены, а начиналось все с KISS и знакомства с Цоем в «Лужниках».
Концерты: Праздник Шахрина и предложение Шнура
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила певица, экс-солистка культовой группы «Мираж» Наталия Гулькина.
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Концертный уикенд в Москве откроют в пятницу «Калинов мост» (29 сентября, клуб «Base») и «Моральный кодекс» (29 сентября, Magnus Locus), а в субботу Сергей Мазаев даст еще один концерт вместе со своим Queentetом (30 сентября, «16 Тонн»).
29 сентября «Чайф» отпразднует День Рождения, после чего группа Владимира Шахрина отправится в Калугу и Тулу. Вячеслав Бутусов выступит в Чебоксарах и Йошкар-Оле, Диана Арбенина – в Челябинске, а «Ария» – в Волгограде и Астрахани.
Ну а Наталия Гулькина рассказала НСН, что ее интерес к тяжелой музыке начался с группы «KISS».
«Многие удивятся, почему поп-певица Наталия Гулькина говорит на такой волне, про рок. Но я, действительно, всю жизни любила и сейчас люблю рок-музыку. Можно сказать, я выросла на роке. Когда моему брату было 8 лет, а мне 12, он начинал слушать тяжелую музыку, а я к нему приобщилась. Через какое-то время мне очень понравилась группа "KISS", я знала все песни наизусть, я и сейчас могла бы изобразить вам один из их хитов, но это будет очень громко», - отметила певица.
Она также сообщила, что любит творчество Вячеслава Бутусова с Константином Никольским, а вот Юрий Шевчук ее разочаровал.
«ДДТ мне не очень нравилось, потому что однажды прокатчик сделал нам очень неприятную историю: он соединил "Мираж" и ДДТ в один концерт, вы можете представить? При этом Шевчук очень разозлился, что его поставили на разогрев, а "Мираж" хэдлайнером. Он такие слова говорил со сцены… Мы для него были просто никто, мы только вылезли. Он нас так приложил, материл со сцены и обзывал последними словами, ужас! Какое-то эго его заговорило, и он не смог удержаться. После этого его выступления в нас полетели на сцене бутылки, лампочки какие-то. Когда я слышу песню "Осень", думаю, как мне нравится эта песня и как не нравится сам человек, который ее исполнил, из-за того поступка. Поэтому Шевчук для меня – закрытая тема», - пояснила певица.
Гулькина также рассказала о приглашении Сергея Шнурова перед созданием знаменитой песни «Экспонат».
«Мне очень нравится наш самый скандальный Шнур. Он как бы хулиганит, делает все играючи, ненавязчиво, при этом очень много хорошей, вкусной музыки: и трубы, и саксофон, там все звучит. Это очень круто и не может оставить равнодушным. Даже его мат слушается. Нет такого, как я слышала недавно пару песен Инстасамки и просто в шоке была. Вы не поверите, но, когда я ушла из "Миража", раздался звонок. Позвонил Серега Шнуров и говорит: "Наташ, я слышал, ты ушла из «Миража»? Я предлагаю тебе место у меня в группе". Я спросила: "Ты хорошо подумал?", он ответил: "Да, мы с тобой просто горы свернем". Это было очень заманчивое предложение, мы договорились, что я его обдумаю. За эти сутки я переслушала все песни группы "Ленинград", а потом мне говорят: "Наташ, тебе не просто придется петь матерные песни, а голой выходить, твои миллионы поклонников по всей России с ума сойдут". Вобщем, меня запугали и на следующий день я сказала, когда он позвонил: "Извини, Серег, это для меня большая честь, но, к сожалению, я не смогу, потому что от меня отвернется большая часть поклонников". Он сказал: "Ну и зря, Гулькина", а вскоре у него вышла песня «На лабутенах». Я повернулась к своему директору и говорю: "И ты мне запретил? Она везде звучит, я бы ее исполняла!"», - подчеркнула она.
Гулькина рассказала и о знакомстве с Виктором Цоем, который оказался поклонником «Миража».
«В тот период, когда "Мираж" появился, мне очень нравилось "Кино". Однажды в "Лужниках" мы пересеклись с Цоем и Айзеншписом. Я была с ним незнакома, а Айзеншпис знаком. Цой подходит сзади и спрашивает: "А кто это?", тот отвечает: "Наташа Гулькина из «Миража»". Он говорит: «Да вы что, я ваш поклонник! Я слушаю «Мираж», мне так нравится". Несмотря на то, что человек делал такие глубокие тексты и музыку, его также зацепил в своей время «Мираж». Разумеется, я была его поклонницей», - призналась собеседница НСН.
Театр: Мадам Рубинштейн и Домогаров-Арбенин
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Детский альбом Чайковского» в Новом театре Эдуарда Боякова, «Маскарад» с Александром Домогаровым в роли Арбенина в Театре Российской Армии, а также моноспектакль Евгения Князева «Пиковая дама» в Центральном Доме Литераторов (ЦДЛ).
Театралы Петербурга идут в выходные на «Серотонин» и «Зигзаг удачи», в Калининграде выбрали «Танго в Париже», а в Ростове-на-дону – «Зойкину квартиру».
Ну а Наталия Гулькина рекомендовала всем Театр имени Пушкина.
«Я ходила в Пушкинский на "Мадам Рубинштейн" (на фото), мне очень понравилась Вера Алентова, я была в восторге и еще хочу пойти. Я также была на "Зойкиной квартире" - великолепная постановка. Я в хорошем смысле была в шоке и от "Мадам Рубинштейн", и от "Зойкиной квартиры", актеры играли великолепно, костюмы подобраны, свет, потрясающе!» - восхитилась певица.
Она также сказала, что следит за Константином Богомоловым, но ей гораздо больше нравится творчество Александра Ширвиндта.
Кино: Вуди Аллен и карикатура «Барби»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет новая картина легендарного Вуди Аллена (на фото) «Великая ирония», представленная недавно на Венецианском кинофестивале.
Среди российских картин эксперты отмечают драму Александра Велединского «1993», основанную на романе Сергея Шаргунова о штурме Белого дома, а также вторую часть приключенческого фильма об Иване Семенове под названием «Большой поход».
Наталия Гулькина рассказала НСН, что была на премьере «Неудержимых 4», а также оценила фильмы-рекордсмены «Чебурашку» и «Барби».
«Это уже четвертые "Неудержимые": сколько можно, ребят, давайте прекратим бесконечную стрельбу. Кровь во все стороны, - кому это сейчас надо, вся планета итак на нервах. Я досмотрела до середины, а когда бедного нашего любимого Сталлоне сожгли в самолете, я подумала, что хватит смотреть. Для меня было удивительно, что сделали "Чебурашку", я его посмотрела и могу сказать, что сделали голливудский аналог типа мюзикла. Это известная история, она учит и добру и злу. С другой стороны, я смотрела и думала: папа отказался от дочери, 10 лет искал себя, а потом приехал и пытается с дочкой помириться. Ну зачем вы это показываете? Та же "Барби", которая якобы тоже учит: у меня дочь в восторге, ей 24 года, а я посмотрела: да, они подняли тему мужчины и женщины, но все равно ее не раскрыли. Это было поверхностно. Для меня это, мягко говоря, карикатура на отношения мужчин и женщин. Костюмы красивые, ярко все, но для меня это, как мультик, один раз можно посмотреть, но не могу сказать, что в восторге», - заключила собеседница НСН.
При этом Гулькина похвалила советские комедии, указала на сегодняшнюю актуальность фильма Владимира Меньшова «Розыгрыш», а также назвала «вчерашним днем» новых «Гардемаринов», добавив, что восторгается потрясающим режиссером Светланой Дружининой.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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