«Это имя растворится!»: В Госдуме объяснили, что делать с книгами Акунина

Россиянам не запретят читать старые книги писателя Бориса Акунина из-за его включения в реестр террористов и экстремистов, объяснил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Ранее Росфинмониторинг внес Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Незадолго до этого писатель сделал несколько резонансных высказываний в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.