«Это имя растворится!»: В Госдуме объяснили, что делать с книгами Акунина
Чтение книг Акунина должно стать моветоном, при этом бессмысленно искать что-то противозаконное в его старых произведениях, сказал в эфире НСН Александр Шолохов.
Россиянам не запретят читать старые книги писателя Бориса Акунина из-за его включения в реестр террористов и экстремистов, объяснил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Ранее Росфинмониторинг внес Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Незадолго до этого писатель сделал несколько резонансных высказываний в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.
«Безусловно, никто не будет запрещать читать Акунина в общественных местах. Единственное, у меня есть подозрение и надежда, что через какое-то время это будет восприниматься, как моветон. Художественная ценность Акунина, - я даже не буду обсуждать историческую, - сильно преувеличена и подраздута. Как только эта волна спадет, интерес к его персоналии точно пропадет. Я убежден, что это имя растворится в годах», - сказал Шолохов.
При этом он высказал мнение, что новые книги Акунина надо будет проверять.
«Я не думаю, что в старых книгах Акунина есть что-то, не соответствующее законодательству, но там есть много не соответствующего реальным фактам и событиям. А вот его новые книги нужно будет с пристрастием посматривать, потому что очевидно, что этот человек уже сейчас озлоблен, а дальше озлобится еще больше. Кто знает, что он там еще накарябает. Проверять то, что есть сегодня в личных и частных библиотеках, было бы бессмысленным занятием. Излишняя охота на ведьм нам совершенно не нужна», - подчеркнул парламентарий.
Шолохов пояснил, что в России будут запрещены не книги Акунина, а их продажа.
«Запрещать, собственно, книги, никто не собирается. Здесь вопрос о книгах, которые находятся в продаже и ему сейчас приносят доход. Он себе нашел контрагента, который ему эти средства передает. Вот это совершенно аморально, неверно и с точки зрения воюющего государства выходит за рамки нормальной логики. Он не просто негативно высказывается, он направляет эти средства на покупку оружия, которое будет убивать наших парней», - заключил собеседник НСН.
Помимо Акунина пранкеры Вован и Лексус недавно пообщались с признанным в России иноагентом писателем Дмитрием Быковым. После этого некоторые крупные российские книжные сети сняли книги Акунина и Быкова с продажи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ отказался публиковать прогноз курса рубля к доллару
- Глава Госсовета Татарстана выступил в защиту сериала «Слово пацана»
- ЕС включил в санкционный режим возможность конфискации финансовых активов
- «АвтоВАЗ» договорился о производстве автомобилей в Эфиопии
- Норвегия разрешила самолету из РФ пролет над своей территорией из-за ЧП
- Путин упростил получение гражданства жителям Белоруссии, Молдавии и Казахстана
- Московский Губернский театр отменил показы спектакля по роману Акунина
- В TikTok нашли двойника Киркорова из США
- Титул «Мисс Франция» впервые в истории получила участница с короткими волосами
- Театр на Покровке приостановил работу над спектаклем «Кремулятор»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru