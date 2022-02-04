«Это ерунда!»: Театральный критик исключил цензуру культуры в России

«Это именно то, для чего и придумана процедура обсуждения законопроектов, позиция Александра Александровича - просто одна из. Наверняка будет немало людей, которые выступят за то, чтобы законопроект поддержать. Мы чего сейчас опасаемся – цензуры? Вокруг нас огромное количество стран, где она цветет пышным цветом. Та цензура, которая существует в сегодняшней Америке, нас почему-то не смущает. А она есть, и она очень жесткая. Все законопроекты нужно обсуждать спокойно, а главное со знанием дела. Я тоже против цензуры, но ее по Конституции у нас и нет. Речь же не идет о том, что все, что происходит в культуре должно быть отрегулировано раз и навсегда. Здесь говорится о том, что касается бюджетной поддержки», - подметил он.

При этом сам критик считает, что в современной культуре происходит навязывание ненужных ценностей.