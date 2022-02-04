«Это ерунда!»: Театральный критик исключил цензуру культуры в России

Сатирик Геннадий Хазанов и театральный критик Григорий Заславский поддержали председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина, который раскритиковал проект Основ госполитики. 


Сейчас в российской культуре происходит навязывание ненужных ценностей. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил театральный критик Григорий Заславский.

Ранее худруки и директора 13 театров поддержали председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина, который раскритиковал проект Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Под открытым письмом подписались Константин Хабенский, Константин Райкин, Константин Богомолов, Евгений Миронов и еще семь руководителей. Заславский считает, что позиция Калягина «достойна уважения».

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«Это именно то, для чего и придумана процедура обсуждения законопроектов, позиция Александра Александровича - просто одна из. Наверняка будет немало людей, которые выступят за то, чтобы законопроект поддержать. Мы чего сейчас опасаемся – цензуры? Вокруг нас огромное количество стран, где она цветет пышным цветом. Та цензура, которая существует в сегодняшней Америке, нас почему-то не смущает. А она есть, и она очень жесткая. Все законопроекты нужно обсуждать спокойно, а главное со знанием дела. Я тоже против цензуры, но ее по Конституции у нас и нет. Речь же не идет о том, что все, что происходит в культуре должно быть отрегулировано раз и навсегда. Здесь говорится о том, что касается бюджетной поддержки», - подметил он.

При этом сам критик считает, что в современной культуре происходит навязывание ненужных ценностей.

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«Мы сами прекрасно видим, как довольно стремительно меняются сериалы и картины. Нам действительно навязывают абсолютно неприемлемые ценности. Например, когда от меня требуют, чтобы в сборнике современной российской драматургии было поровну драматургов женщин и мужчин. Это ерунда! Мы должны выбрать самые талантливые пьесы – это очевидно. Это навязывание тех ценностей, которые вообще не являются никакими ценностями. Это, наверное, важно для того общества, где место женщины находилось всегда не просто на вторых ролях, а она была совсем забитой, и сейчас нужно, во что бы то ни стало, ее вытащить из этого забитого состояния», - подчеркнул Заславский.

Художественный руководитель Московского Государственного Театра Эстрады, Народный артист РСФСР, сатирик Геннадий Хазанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что ему «никто не предлагал подписывать это письмо».

«Я очень уважаю и люблю Александра Александровича Калягина, поэтому всегда к его позиции и точки зрения я отношусь с пониманием», - заключил артист.

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Ранее Минкультуры разработало проект указа президента об утверждении Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, регулирующий действия правительства против насаждения «деструктивной идеологии». Он также поддерживает обеспечение «морального лидерства России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей» и сохранение традиционных ценностей. Авторы проекта называют угрозами традиционным ценностям экстремистов, террористов и США.

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