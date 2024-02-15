«Это ерунда!»: Герман поспорил с Войтинским о «кино для элиты» и Тарковском

Кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН не согласился с коллегой Александром Войтинским, заявившим, что «глубокое кино» не нужно и является антиискусством.

Войтинский ранее заявил НСН, что людям нужно «хорошее, доброе кино со смыслом», характеризующееся сборами от 300 млн рублей. Он также высказал мнение, что отсеянные массовой культурой «элитарные фильмы» не нужны, а «обслуживают» элиту Андрей Тарковский и другие подобные режиссеры.