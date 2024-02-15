«Это ерунда!»: Герман поспорил с Войтинским о «кино для элиты» и Тарковском
Тарковский снимал кино не для элиты, а для огромного количества мыслящих людей, сказал в эфире НСН Алексей Герман, напомнив Александру Войтинскому о Феллини и Блоке.
Кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН не согласился с коллегой Александром Войтинским, заявившим, что «глубокое кино» не нужно и является антиискусством.
Войтинский ранее заявил НСН, что людям нужно «хорошее, доброе кино со смыслом», характеризующееся сборами от 300 млн рублей. Он также высказал мнение, что отсеянные массовой культурой «элитарные фильмы» не нужны, а «обслуживают» элиту Андрей Тарковский и другие подобные режиссеры.
«Людям нужно разное кино, не доброе или грустное, - и "Оппенгеймер", и "Иди и смотри". Кто-то хочет комедии, кто-то – сложное кино, одни хотят ходить на концерты Димы Билана, другие - на Рахманинова. И пусть ходят, не надо говорить, что что-то не нужно. Нужно! Это не про элиту, а про людей, которые любят размышлять. Это кино для мыслящего сословия, которое аккумулирует огромное количество достижений нашей страны. Это пространство интеллектуального размышления, эстетического открытия и эмоций. Не существует никакого кино для элиты, это ерунда. Тарковский – не для элиты, а для огромного количества мыслящих людей», - сказал Герман.
Он также привел в пример Войтинскому Федерико Феллини.
«Далеко не все фильмы Феллини окупались, тем не менее, он является одним из величайших режиссеров ХХ века. С течением времени его фильмы посмотрели сотни миллионов людей, они определили эстетику кинематографа на десятилетия вперед, но при этом не все они были чемпионами проката. Сложное искусство формирует сложного человека, а у нас в стране довольно много сложных людей: инженеры, преподаватели, научные сотрудники, которые воспринимают и Феллини, и Тарковского. Если следовать логике Войтинского, самое главное для нас - условный цирк. Тогда нам не нужны философия и высшая математика, русский авангард и русская литература, Блок и Рахманинов», - указал режиссер.
Герман также предположил, что у Войтинского есть какая-то обида.
«Наверное, у Войтинского есть какая-то обида. Есть такая категория режиссеров, которые обижаются, что их фильмы не нужны на крупных мировых фестивалях. Любой режиссер хочет ездить в Канны, Венецию или Берлин. Если он говорит, что это не так, - это, как правило, вранье. Ему кажется, что только развлекательное начало нужно, но это не так. Искусство размышления, сопереживания и рефлексии нам необходимо», - заключил собеседник НСН.
Фильм Александра Войтинского «По щучьему велению» собрал в прокате 2,4 млрд рублей при бюджете 660 млн рублей. В беседе с «Радиоточкой НСН» он высказал мнение, что только важное и истинное может быть популярным, при этом единственный судья – это аудитория.
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