Режиссер «По щучьему велению» назвал глубокие фильмы «ненужным антиискусством»

Ранее актер Александр Самойленко заявил, что сегодня часто снимают «мейнстримовское» кино, которое нравится зрителю. В беседе с телеканалом «360» он уточнил, что России нужно больше фильмов, посвященных вечным вопросам, а не только комедии, триллеры и экшн-фильмы. Режиссер Войтинский предположил, что популярное кино является нужным и истинным, и аудитория не случайно голосует за подобные проекты рублем.

«Мораль человечества, искусство человечества – это саморегулируемые, самонастраиваемые системы. То, что не работает на эволюцию и не полезно человеку – отмирает. Все, что люди смотрят – и есть то, что о вечном. Люди не смотрят то, что им не нужно. Если бы так было, мы бы давно превратились в обезьян. А человечество развивается. Разница между вечным и популярным искусственна. Только важное и истинное может быть популярным. Другое дело, что все по-разному определяют, что считать глубоким и вечным. Но только аудитория может разобраться, это единственный судья, которому можно верить», - сказал он.

Собеседник НСН пояснил, что наибольшей востребованностью у зрителей пользуется доброе кино со смыслом. При этом хорошими фильмами можно считать любые картины, которым удалось собрать в прокате от 300 миллионов рублей и более, уточнил режиссер.

«Глубокие фильмы я не посоветовал бы не своему ребенку, ни другу, это ненужные вещи. Искусство апеллирует к эмоциям, заставляет вместе с героем проходить испытания и меняться. Никаких головоломок оно никогда не задает, поэтому и популярно. Все глубокомысленное – антиискусство, это то, что к тебе не относится. Аудитория отфильтровывает такое. Хорошее доброе кино со смыслом – это все фильмы от 300 миллионов сборов. Если пришла большая аудитория, это всегда означает, что проект характеризуется зрителями, как доброе кино со смыслом. Никому не нужны бессмысленные, но добрые фильмы, или со смыслом, но злые. Хорошее кино определяет не какая-то каста ценителей или премия «Золотой орел». Мир людей, как океан в капле воды, отражается в сборах», - сказал Войтинский.