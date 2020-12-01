«Эти шалавы вообще не отсюда!» Арбатова оценила мемуары «светских львиц»
Писательница в эфире НСН рассказала об актуальных тенденциях в российской литературе и раскритиковала современное толкование «светской львицы».
Чтобы стать звездой телевидения и героем ток-шоу в России в последние годы достаточно лишь опозориться или оскандалиться достаточно громко, чтобы обратить на себя хоть сколько-нибудь внимания. Таких «звёзд» становится всё больше, и о них даже стали появляться книги, в том числе за их авторством – мемуары.
Редакция НСН расспросила писательницу Марию Арбатову про её мнение о такой литературе.
«Существует издательский рынок, в котором в разные периоды времени существуют разные вещи. В 90-е пожаром побежала западная классика, потому что её до этого брали давали только по талонам, потом побежали мемуары, а когда рынок насытился, стали предлагать писать книжки звёздам. А сейчас, видимо, новое время требует новых имён», - заявила писательница.
Кроме того, она не смогла сдержать эмоции и возмутилась современному пониманию понятия «светская львица».
«Что такое светская львица? Я иногда прихожу в качестве эксперта на какое-нибудь ток-шоу, и я не могу запомнить этих девушек ни по именам, ни различить их перекачанные гелием губы и все остальные пропорции. Понятие светской жизни сегодня абсолютно извращено, потому что это всё-таки понятие из русской литературы в котором светская дама должна была иметь происхождение, манеры, определённое образование, определённые статус и определённую систему ограничений. А эти шалавы вообще не отсюда, но у времени такой запрос», - добавила Арбатова.
Ранее в эфире НСН Арбатова раскритиковала власть за отказ от повышения пенсии для граждан старше 75 лет.
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