«Эти шалавы вообще не отсюда!» Арбатова оценила мемуары «светских львиц»

«Существует издательский рынок, в котором в разные периоды времени существуют разные вещи. В 90-е пожаром побежала западная классика, потому что её до этого брали давали только по талонам, потом побежали мемуары, а когда рынок насытился, стали предлагать писать книжки звёздам. А сейчас, видимо, новое время требует новых имён», - заявила писательница.

Кроме того, она не смогла сдержать эмоции и возмутилась современному пониманию понятия «светская львица».

«Что такое светская львица? Я иногда прихожу в качестве эксперта на какое-нибудь ток-шоу, и я не могу запомнить этих девушек ни по именам, ни различить их перекачанные гелием губы и все остальные пропорции. Понятие светской жизни сегодня абсолютно извращено, потому что это всё-таки понятие из русской литературы в котором светская дама должна была иметь происхождение, манеры, определённое образование, определённые статус и определённую систему ограничений. А эти шалавы вообще не отсюда, но у времени такой запрос», - добавила Арбатова.

Ранее в эфире НСН Арбатова раскритиковала власть за отказ от повышения пенсии для граждан старше 75 лет.

