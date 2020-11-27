Арбатова: Госдума рубит сук, на котором сидит

Писательница Мария Арбатова в эфире НСН раскритиковала власть за отказ от повышения пенсии для граждан старше 75 лет.

В Думе не поддержали законопроекты о повышенной фиксированной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет.

Писательница Мария Арбатова в эфире НСН раскритиковала власть за такое решение.

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«И зря не поддержали. Это основной электорат, на который опираются депутаты. В Москве мы еще в состоянии прожить и заработать, но в регионах пенсионеры реально живут за чертой продуктовой безопасности. И в этом смысле наша Госдума рубит сук, на котором сидит», – прокомментировала она.

Кроме того, Арбатова в эксклюзивном интервью НСН попросила россиян перестать скупать лекарства впрок. Чиновники, в свою очередь, пообещали решить проблему нехватки препаратов в аптеках к середине декабря.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПенсионерыГосдумаМария Арбатова
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