Лолита ответила на призывы депутата Пензиной отменить ее концерты

Певица Лолита Милявская прокомментировала призывы депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной к отмене ее концертов. В интервью «Известиям» она отметила, что Пензина занимается коммунальными вопросами, и «травить Милявскую» проще, чем решать более сложные проблемы, такие как канализация и вывоз мусора.

Также певица пожелала Пензиной «хорошего мужа», что, по ее мнению, способствовало бы улучшению ее настроения.