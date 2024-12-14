СМИ: Рома Зверь подал в суд на чиновников после отмены концерта в Твери
Лидер группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и региональный комитет по физической культуре и спорту из-за отмены концерта коллектива, который должен был пройти в Твери в ноябре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, «Звери» планировали выступить 13 ноября в спорткомплексе «Юбилейный», однако мероприятие отменили. Глинка отмечала, что поводом для такого решения стала «неоднозначная» позиция артиста.
Билык подал иск в Арбитражный суд Тверской области, указав, что формулировка «неоднозначность позиции» не считается юридическим обоснованием. Также в заявлении отмечается, что лидер «Зверей» ездил в зону специальной военной операции и выступал для военнослужащих.
«Музыкант... потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть слова о "неоднозначности позиции" певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов», — пишет Shot.
Между тем глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью НСН заявил, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернул организаторам аванс в 140 млн рублей за несостоявшиеся концерты в «Лужниках» и на «Газпром Арене».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В посольстве Узбекистана в России появится должность представителя МВД
- СМИ: Рома Зверь подал в суд на чиновников после отмены концерта в Твери
- Опрос: 63% россиян проведут новогодние праздники дома
- Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Донецке
- В Грузии начались президентские выборы с единственным кандидатом
- В России предложили запретить скидки на алкоголь
- Путин встретился с Назарбаевым
- В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей
- Скандально известный блогер Косенко ликвидировал свою компанию в РФ
- В Таиланде при взрыве на ярмарке погибли четыре человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru