СМИ: Рома Зверь подал в суд на чиновников после отмены концерта в Твери

Лидер группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и региональный комитет по физической культуре и спорту из-за отмены концерта коллектива, который должен был пройти в Твери в ноябре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, «Звери» планировали выступить 13 ноября в спорткомплексе «Юбилейный», однако мероприятие отменили. Глинка отмечала, что поводом для такого решения стала «неоднозначная» позиция артиста.

Билык подал иск в Арбитражный суд Тверской области, указав, что формулировка «неоднозначность позиции» не считается юридическим обоснованием. Также в заявлении отмечается, что лидер «Зверей» ездил в зону специальной военной операции и выступал для военнослужащих.

«Музыкант... потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть слова о "неоднозначности позиции" певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов», — пишет Shot.

Между тем глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью НСН заявил, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернул организаторам аванс в 140 млн рублей за несостоявшиеся концерты в «Лужниках» и на «Газпром Арене».

