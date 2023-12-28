«От демонов до Атлантиды»: Представлен топ-3 хорроров 2023 года

«В 2023 году на KION самым популярным проектом в жанре ужасов стал фильм «Атлантида». Также в топ-3 по популярности среди пользователей вошли «Не дыши: игра на выживание» и «Два, три, демон, приди!». Безусловно, хорроры имеют своего зрителя, но, тем не менее, их сложно отнести к любимому жанру у широкой аудитории. Это общемировой тренд, и сборы кинотеатров по всему миру — яркое тому доказательство», - рассказала Смирнова.

По ее словам, онлайн-кинотеатр точечно формирует предложения в жанре хорроров, так как это не очень массовая история.

«Среди пользователей KION хорроры также не являются лидирующим по просмотрам жанром. Но есть отдельные фильмы ужасов, которые нашли своего зрителя, и, как правило, это не хорроры в чистом виде, а фильмы на стыке с другими жанрами, чаще с триллером. Мы точечно подходим к отбору при формировании предложения в этом жанре», - резюмировала она.

Ранее онлайн-кинотеатр KION назвал десять самых популярных оригинальных сериалов, выходивших в 2023 году на стриминге.В тройку лидеров вошли сериал «Жизнь по вызову-2» режиссера Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным и Никитой Кологривым, «Почка-2» с Любовью Аксеновой и «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук, передает «Радиоточка НСН».

