Шевчук назвал безграмотным общественника, увидевшего в его словах экстремизм

«Ничего не боюсь, потому что я не иноагент и таковым не являюсь. Я никаких денег, ничего не брал. Я скажу, что он бедный, несчастный двоечник. Потому что он не знает истории — что тяжелые времена кончаются светлыми», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Шевчук, сегодня любят запрещать что-либо, таким образом возвышаясь в своих глазах над умными и образованными людьми. Он также призвал «неграмотных» больше читать, получая новые знания.

Ранее СМИ сообщали, что председатель организации «Союз отцов» попросил проверить музыканта на иностранное финансирование и на призывы к экстремизму за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции.

