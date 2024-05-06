Шевчук назвал безграмотным общественника, увидевшего в его словах экстремизм
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил, что не боится возможной проверки Минюста и Генпрокуратуры, поскольку никогда не получал иностранного финансирования.
«Ничего не боюсь, потому что я не иноагент и таковым не являюсь. Я никаких денег, ничего не брал. Я скажу, что он бедный, несчастный двоечник. Потому что он не знает истории — что тяжелые времена кончаются светлыми», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил Шевчук, сегодня любят запрещать что-либо, таким образом возвышаясь в своих глазах над умными и образованными людьми. Он также призвал «неграмотных» больше читать, получая новые знания.
Ранее СМИ сообщали, что председатель организации «Союз отцов» попросил проверить музыканта на иностранное финансирование и на призывы к экстремизму за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru