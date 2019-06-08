Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил о продолжении шоу «Голос. Дети», несмотря на скандал с накруткой голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой, сообщает РИА «Новости».
Константин Эрнст заявил, что о закрытии программы не может быть и речи, поэтому зрители смогут увидеть вокальный конкурс в новом телевизионном сезоне.
«Конечно, будет новый сезон», — цитирует генерального директора Первого канала Газета. Ru.
Ранее Алсу пообещала фанатам дать подробный комментарий по поводу скандала на финале конкурса «Голос. Дети». На фоне скандала ведущий конкурса Дмитрий Нагиев в эфире НСН сообщил о готовности покинуть проект.
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