Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил о продолжении шоу «Голос. Дети», несмотря на скандал с накруткой голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой, сообщает РИА «Новости».

Константин Эрнст заявил, что о закрытии программы не может быть и речи, поэтому зрители смогут увидеть вокальный конкурс в новом телевизионном сезоне.

«Конечно, будет новый сезон», — цитирует генерального директора Первого канала Газета. Ru.