Эрнст ответил на вопрос о преемнике Градского в шоу «Голос»

Александра Градского в шоу «Голос» никто не заменит. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на гениального директора «Первого канала» Константина Эрнста.

Он отметил, что зрители сами будут решать, кто из команды певца пройдет дальше.

СМИ назвали три возможных варианта развития для шоу «Голос»

Ранее СМИ заявляли, что новым членом жюри вместо Градского может стать певица Лариса Долина. Эрнст опроверг эту информацию, подчеркнув, что руководство канала никогда не думало, кто может заменить артиста на проекте.

Певец Александр Градский умер 28 ноября из-за инфаркта головного мозга. Композитору было 72 года. Он считается одним из основателей русского рока. Градский был удостоен звания народного артиста России и получил Государственную премию РФ.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Куденко
ТЕГИ:ПевецШоуКонстантин ЭрнстПервый Канал
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