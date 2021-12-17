Эрнст ответил на вопрос о преемнике Градского в шоу «Голос»

Александра Градского в шоу «Голос» никто не заменит. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на гениального директора «Первого канала» Константина Эрнста.

Он отметил, что зрители сами будут решать, кто из команды певца пройдет дальше.