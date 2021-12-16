СМИ назвали три возможных варианта развития для шоу «Голос»

На Первом канале рассматривают три варианта для дальнейшего развития музыкального шоу «Голос» после смерти Александра Градского, бывшего наставником в проекте. Об этом пишет News.ru со ссылкой на источник.



Первой версией является приглашение на роль наставника одного из сыновей Градского, Даниила. Также возможно использование голограммы Градского. Согласно третьему сценарию, участников команды Градского распределят между тремя остальными наставниками: Димой Биланом, Леонидом Агутиным и Пелагеей.

Решение создателей проекта будет обнародовано в пятницу, 17 декабря. Вопрос о дальнейшем развитии шоу решит голландская компания Talpa, которая является правообладателем франшизы телевизионных конкурсов The Voice.

Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет из-за инфаркта головного мозга.

