Космонавт Кикина согласилась сняться в возможном продолжении фильма «Вызов»
Единственная женщина в отряде космонавтов России Анна Кикина заявила, что не против сняться в возможном продолжении кинокартины «Вызов», если это не помешает ее основной работе, сообщает РИА Новости.
«Если бы эта целевая задача сопрягалась с моей профессиональной деятельностью, я бы с удовольствием в этом приняла участие», — сказала она. Так она ответила на вопрос, хотела бы попробовать себя в роли актрисы, если создатели «Вызова» будут снимать продолжение ленты.
Космическую драму сняли на борту Международной космической станции. В работе над фильмом участвовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru