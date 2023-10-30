Космонавт Кикина согласилась сняться в возможном продолжении фильма «Вызов»

«Если бы эта целевая задача сопрягалась с моей профессиональной деятельностью, я бы с удовольствием в этом приняла участие», — сказала она. Так она ответила на вопрос, хотела бы попробовать себя в роли актрисы, если создатели «Вызова» будут снимать продолжение ленты.

Космическую драму сняли на борту Международной космической станции. В работе над фильмом участвовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

