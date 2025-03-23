Эрмитаж назвал провокацией слова блогерши, которую не пустили в музей

Отмечается, что девушки были в музее и провели фешен-съемку. Сотрудники проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. По данным музея, фешен-съемка проводилась с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены.

Эрмитаж счел такое поведение провокацией, которая позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд. В музее отметили, что у них постоянно проходят свадебные и постановочные фотосеcсии. Но для этого нужно приобрести специальный билет, так как любая съемка в интерьерах музея требует особого внимания службы безопасности и смотрителей.

Ранее стало известно, что двух девушек не пустили в Эрмитаж, потому что они были слишком нарядно одеты. Кассир посчитала, что посетительницы намереваются провести коммерческую фотосъемку, и потребовала с них дополнительную плату за это, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

