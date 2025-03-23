Эрмитаж назвал провокацией слова блогерши, которую не пустили в музей
Эрмитаж назвал в Telegram провокацией утверждения блогерши, которую якобы не пустили в музей из-за слишком нарядной одежды.
Отмечается, что девушки были в музее и провели фешен-съемку. Сотрудники проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. По данным музея, фешен-съемка проводилась с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены.
Эрмитаж счел такое поведение провокацией, которая позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд. В музее отметили, что у них постоянно проходят свадебные и постановочные фотосеcсии. Но для этого нужно приобрести специальный билет, так как любая съемка в интерьерах музея требует особого внимания службы безопасности и смотрителей.
Ранее стало известно, что двух девушек не пустили в Эрмитаж, потому что они были слишком нарядно одеты. Кассир посчитала, что посетительницы намереваются провести коммерческую фотосъемку, и потребовала с них дополнительную плату за это, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти: В результате атаки БПЛА на машину в Ростовской области погиб человек
- Экономист Сакс: Отношения РФ и США улучшатся, но не станут слишком близкими
- СМИ: Над Волгоградом произошли взрывы
- Администрация Эрдогана опровергла запрет на въезд и выезд из Стамбула
- Эрмитаж назвал провокацией слова блогерши, которую не пустили в музей
- Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе
- СМИ: Пентагон проводит с помощью полиграфа расследование о визите Маска
- Президент Чехии: У Киева не было предпосылок для победы
- Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кино
- СМИ: Chevron при Байдене перевела правительству Венесуэлы сотни миллионов долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru