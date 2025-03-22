Задержан посетитель Эрмитажа, вставший ногами на экспонат конца 18 века

По информации Росгвардии, инцидент произошел с участием 59-летнего посетителя, который пересек веревочное ограждение и сел на экспонате для селфи. На его действия незамедлительно отреагировала музейная смотрительница, сделав замечание. Однако мужчина проявил агрессию и встал ногами на музейный объект.

Сотрудники музея оперативно проинформировали находящихся на охране Эрмитажа представителей Росгвардии о случившемся. Нарушитель был задержан на месте.

Предварительный осмотр, проведенный хранителем музея, выявил наличие микроповреждений на экспонате. Для детальной оценки состояния предмета искусства он будет направлен на дополнительную экспертную проверку.

Ранее московская Третьяковская галерея для привлечения молодежи разработала авторский маршрут с известным в молодежной среде блогером Владом Бумагой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

