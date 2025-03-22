Задержан посетитель Эрмитажа, вставший ногами на экспонат конца 18 века
Посетитель санкт-петербургского Эрмитажа встал ногами на подножную скамеечку тронного кресла магистра мальтийского ордена конца XVIII века, он задержан. Об этом сообщает Северо-Западный округ Росгвардии в своем Telegram-канале.
По информации Росгвардии, инцидент произошел с участием 59-летнего посетителя, который пересек веревочное ограждение и сел на экспонате для селфи. На его действия незамедлительно отреагировала музейная смотрительница, сделав замечание. Однако мужчина проявил агрессию и встал ногами на музейный объект.
Сотрудники музея оперативно проинформировали находящихся на охране Эрмитажа представителей Росгвардии о случившемся. Нарушитель был задержан на месте.
Предварительный осмотр, проведенный хранителем музея, выявил наличие микроповреждений на экспонате. Для детальной оценки состояния предмета искусства он будет направлен на дополнительную экспертную проверку.
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