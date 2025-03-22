СМИ: Девушек не пустили в Эрмитаж, потому что они были слишком нарядно одеты
Двух девушек не пустили в санкт-петербургский музей Эрмитаж, потому что они были слишком нарядно одеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По информации Baza, кассир посчитала, что посетительницы намереваются провести коммерческую фотосъемку, и потребовала с них дополнительную плату за это.
Женщины пытались объяснить, что у них при себе нет ни камер, ни пакетов со сменной одеждой, однако их доводы не возымели успеха. Сотрудница музея оставалась непреклонной: либо они платят 10 тысяч рублей за съемку, либо переодеваются.
Теперь в комментариях под видео из Эрмитажа пользователи обсуждают идею устроить флешмоб — специально прийти в музей «в нарядной одежде» и требовать, чтобы их пустили без дополнительной оплаты.
Ранее был задержан посетитель Эрмитажа, вставший ногами на экспонат конца 18 века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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