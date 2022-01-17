Эмир Кустурица выступит на юбилейном фестивале Башмета в Сочи

«Кустурица выступит в Зимнем театре со своим коллективом No Smoking Orchestra 23 февраля», - сказал Башмет.

По словам исполнительного директора фестиваля Дмитрия Гринченко, темой предстоящего фестиваля будут «мировые премьеры и лучшее за 15 лет».

Фестиваль искусств проходит в Сочи каждый год и объединяет в своей программе академическую, джазовую, фольклорную музыку, а также театр, оперу и балет. В смотре принимают участие знаменитые российские и зарубежные исполнители.

