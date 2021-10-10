В Неаполе стартовал фестиваль российской культуры «Вулкан искусств»

Фестиваль российской культуры «Вулкан искусств» стартовал в южных городах Италии: Неаполе, Помпеи и Капуа. Мероприятие должно было состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса отложено на год, напомнили организаторы из Центра кинофестивалей и международных программ ТАСС.

«Открывается наш долгожданный проект - "Вулкан искусств". Нам пришлось преодолеть немало трудностей, но мы в Неаполе», - заявила президент центра Татьяна Шумова.

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В программе российского фестиваля - концерты солистов Мариинского театра Марии Баянкиной (сопрано) и Ирины Шишковой (меццо-сопрано), выступления Государственного ансамбля танца «Марий Эл», показы фильмов именитых и молодых российских кинорежиссеров. В Италии состоится награждение специальным знаком фестиваля «Солнце Неаполя» - за вклад в развитие мирового искусства. В этом году награды удостоен народный артист России, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров. Его фильмы «Анна Каренина. История Вронского» (2017) и «Курьер» (1986) станут частью программы фестиваля.

«Вулкан искусств» проводится при поддержке министерств культуры и иностранных дел России, а также мэрий итальянских городов. Во время фестиваля состоятся встречи с мэрами этих городов с целью укрепления международных контактов и развития межгосударственных связей России и Италии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КультураФестивальРоссияИталия
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