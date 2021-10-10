В Неаполе стартовал фестиваль российской культуры «Вулкан искусств»

Фестиваль российской культуры «Вулкан искусств» стартовал в южных городах Италии: Неаполе, Помпеи и Капуа. Мероприятие должно было состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса отложено на год, напомнили организаторы из Центра кинофестивалей и международных программ ТАСС.

«Открывается наш долгожданный проект - "Вулкан искусств". Нам пришлось преодолеть немало трудностей, но мы в Неаполе», - заявила президент центра Татьяна Шумова.