Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу один млн долларов компенсации

Суд присяжных, признавшей её виновной в клевете на экс-супруга, изначально назначил выплату в размере восьми млн долларов, однако затем стороны урегулировали этот вопрос.

Адвокаты звезды «Пиратов Карибского моря» отмечали, что для Деппа победа в суде была делом чести. При этом сам актёр заявил, что направит эти деньги на благотворительность.

Ранее Депп представил фильм открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля «Жанна Дюбарри», в котором исполнил роль короля Франции Людовика XV - первую после суда с Херд, сообщает RT.

