Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу один млн долларов компенсации
Актриса Эмбер Херд спустя полгода после развода выплатила своему бывшему мужу Джонни Деппу один млн долларов компенсации, сообщает NEWS.RU.
Суд присяжных, признавшей её виновной в клевете на экс-супруга, изначально назначил выплату в размере восьми млн долларов, однако затем стороны урегулировали этот вопрос.
Адвокаты звезды «Пиратов Карибского моря» отмечали, что для Деппа победа в суде была делом чести. При этом сам актёр заявил, что направит эти деньги на благотворительность.
Ранее Депп представил фильм открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля «Жанна Дюбарри», в котором исполнил роль короля Франции Людовика XV - первую после суда с Херд, сообщает RT.
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