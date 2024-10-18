«Ясень и Титаник»: Россияне назвали самые узнаваемые песни из кино
Композиция Микаэла Таривердиева «Я спросил у ясеня» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» стала самой известной песней из отечественного кино (23%), следует из опроса HiFi-стриминга Звук.
На втором месте расположилась композиция из кинофильма «Титаник» «My Heart Will Go On» (29%) в исполнении певицы Céline Dion.
При этом около 40% россиян убеждены, что музыкальное сопровождение усиливает эмоции при просмотре фильма, а наиболее яркие чувства вызывают ностальгические мелодии, которые переносят зрителя в воспоминания о прошлом (50%).
Ранее музыкальный продюсер Константин Корсаков (Dean Korso) заявил НСН, что в этом году среди номинантов на «Грэмми» много интересных новинок, с которыми обязательно нужно ознакомиться.
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