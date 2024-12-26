Елена Мартынова впервые высказалась о разводе с Шаманом
PR-специалист и топ-менеджер, а также бывшая жена певца Шамана (Ярослав Дронов) Елена Мартынова заявила, что уходящий год был для нее не простым, а также поделилась, что испытывает чувство свободы. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta).
«Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. Очень давно я не чувствовала себя такой свободной! 2025 — год змеи, мой год», — написала она.
Также девушка добавила, что с нетерпением ждет Нового года и пожелала подписчикам праздничного настроения, а также добрых и преданных людей рядом.
Мартынова и Шаман развелись 13 октября после семи лет брака. Свидетельство о расторжении брака они опубликовали в своих социальных сетях.
Ранее заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в пресс-центре НСН заявила, что Шаман показал плохой пример своим разводом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев заявил о рисках возникновения этнических анклавов
- IT-эксперт рассказал, как часто нужно менять аккумулятор ноутбука
- Путин освободил местных чиновников от ответственности за невыполненные задачи
- В АТОР усомнились, что Таиланд станет дешевле для россиян после присоединения к БРИКС
- В Босфоре приостановили транзит судов из-за проблем на следовавшем в РФ танкере
- Главе проекта «Архангел» в Москве пытались вручить заминированную грамоту
- Путин подписал закон, ужесточающий требования к рекламе займов
- В Госдуме заявили, что вводить штрафы за использование VPN не планируется
- Елена Мартынова впервые высказалась о разводе с Шаманом
- Певец Стас Пьеха заявил, что не позволит сыну стать звездой по блату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru