Елена Мартынова впервые высказалась о разводе с Шаманом

PR-специалист и топ-менеджер, а также бывшая жена певца Шамана (Ярослав Дронов) Елена Мартынова заявила, что уходящий год был для нее не простым, а также поделилась, что испытывает чувство свободы. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta).

«Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. Очень давно я не чувствовала себя такой свободной! 2025 — год змеи, мой год», — написала она.