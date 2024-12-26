Елена Мартынова впервые высказалась о разводе с Шаманом

PR-специалист и топ-менеджер, а также бывшая жена певца Шамана (Ярослав Дронов) Елена Мартынова заявила, что уходящий год был для нее не простым, а также поделилась, что испытывает чувство свободы. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta).

«Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. Очень давно я не чувствовала себя такой свободной! 2025 — год змеи, мой год», — написала она.

Газманов посоветовал Шаману отказаться от псевдонима

Также девушка добавила, что с нетерпением ждет Нового года и пожелала подписчикам праздничного настроения, а также добрых и преданных людей рядом.

Мартынова и Шаман развелись 13 октября после семи лет брака. Свидетельство о расторжении брака они опубликовали в своих социальных сетях.

Ранее заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в пресс-центре НСН заявила, что Шаман показал плохой пример своим разводом.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
ТЕГИ:Шоу-бизнесПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры