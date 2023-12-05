Елена Летучая опровергла слухи об эмиграции из России

Телеведущая Елена Летучая в своём Telegram-канале заявила, что эмиграция — это очень тяжело и это не для неё.

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По её словам, она русский человек и хочет жить в России.

«Я здесь родилась, я здесь кем-то стала, и ни в одной стране мира я не смогла бы жить никогда», — написала Летучая.

Комментируя слухи о якобы эмиграции она добавила, что имеющееся у неё большое количество виз иностранных государств связано с любовью к путешествиям, но по России она также много ездит.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не намерен покидать Россию и переезжать в Германию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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