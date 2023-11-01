«Вы меня оскорбляете»: Актёр Сухоруков высказался об отъезде из России

По его словам, он не желает выезжать за границу даже ради кратковременного путешествия, в том числе из-за того, что для поездки куда-то нужно «лезть через забор».

«Мне говорят... давай через забор лезь, подкоп делай к нам через Турцию. Нет, ребята, так не пойдёт. Вы меня оскорбляете. Буду сидеть дома», - указал актёр.

Он также добавил, что его мало интересует зарубежная слава, так как он «свой Голливуд давно завоевал».

Ранее сыгравший в культовых картинах «Брат» и «Брат 2» Сухоруков заявил, что не намерен смотреть фильм Валерия Переверзева «Брат 3», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».