«Вы меня оскорбляете»: Актёр Сухоруков высказался об отъезде из России
Народный артист РФ Виктор Сухоруков в интервью изданию «Дни.ру» заявил, что не намерен покидать страну.
По его словам, он не желает выезжать за границу даже ради кратковременного путешествия, в том числе из-за того, что для поездки куда-то нужно «лезть через забор».
«Мне говорят... давай через забор лезь, подкоп делай к нам через Турцию. Нет, ребята, так не пойдёт. Вы меня оскорбляете. Буду сидеть дома», - указал актёр.
Он также добавил, что его мало интересует зарубежная слава, так как он «свой Голливуд давно завоевал».
Ранее сыгравший в культовых картинах «Брат» и «Брат 2» Сухоруков заявил, что не намерен смотреть фильм Валерия Переверзева «Брат 3», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru