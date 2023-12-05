Экземпляр «Бесов» Достоевского выставят на торги за 1,5 млн рублей
Аукционный дом «Литфонд» выставит на торги 7 декабря один из экземпляров уничтоженной советской цензурой книги Федора Достоевского «Бесы», рассказали в пресс-службе аукционного дома.
Первоначальная ставка составит 1,5 миллиона рублей, издание датируется 1935 годом.
Ранее стало известно, что книга русского писателя Ивана Тургенева с его рассказом «Бежин луг» будет издана на французском и русском языках. Иллюстрации нарисуют дети из Бельгии и России.
Издательский проект, приуроченный к 205-летию со дня рождения классика русской литературы, которое отмечается 9 ноября, организует Исследовательский центр им. Ивана Тургенева Университета бельгийского города Монс. Об этом рассказал руководитель Государственного мемориального и природного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru