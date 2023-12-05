Экземпляр «Бесов» Достоевского выставят на торги за 1,5 млн рублей

Ранее стало известно, что книга русского писателя Ивана Тургенева с его рассказом «Бежин луг» будет издана на французском и русском языках. Иллюстрации нарисуют дети из Бельгии и России.

Издательский проект, приуроченный к 205-летию со дня рождения классика русской литературы, которое отмечается 9 ноября, организует Исследовательский центр им. Ивана Тургенева Университета бельгийского города Монс. Об этом рассказал руководитель Государственного мемориального и природного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин, передает «Радиоточка НСН».

