Экземпляр «Бесов» Достоевского выставят на торги за 1,5 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставит на торги 7 декабря один из экземпляров уничтоженной советской цензурой книги Федора Достоевского «Бесы», рассказали в пресс-службе аукционного дома.

Первоначальная ставка составит 1,5 миллиона рублей, издание датируется 1935 годом.

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Ранее стало известно, что книга русского писателя Ивана Тургенева с его рассказом «Бежин луг» будет издана на французском и русском языках. Иллюстрации нарисуют дети из Бельгии и России.

Издательский проект, приуроченный к 205-летию со дня рождения классика русской литературы, которое отмечается 9 ноября, организует Исследовательский центр им. Ивана Тургенева Университета бельгийского города Монс. Об этом рассказал руководитель Государственного мемориального и природного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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