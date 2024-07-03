Бывшая няня обвинила Кеннеди-младшего в домогательствах

Бывшая няня Элиза Куни заявила о домогательствах со стороны кандидата в президенты Соединенных Штатов Роберта Кеннеди-младшего, сообщает Vanity Fair.

По данным издания, женщина работала в его семье с 1998 года, когда ей было 23 года. По ее словам, однажды Кеннеди-младший гладил ей ногу, сидя с ней за столом.

В другой раз он начал домагаться, когда Куни возвращалась с занятий по йоге. Няня молчала об инциденте до 2017 года, когда появилось движение #MeToo, рассказав тогда лишь матери. Когда Кеннеди-младший в 2023 году решил баллотироваться на пост президента США, Куни рассказала о случившемся двум близким друзьям и адвокату. Куни отвергла возможность выдвинуть иск против Кеннеди-младшего.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

