Следственный комитет РФ проведет проверку из-за демонтажа надгробий в Эстонии

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина центральный аппарат ведомства проведет проверку в деревне Техумарди в Эстонии в связи с демонтажем захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны. Об этом сообщили пресс-службе СК РФ.

Местные власти приняли решение о демонтаже, поскольку на памятниках были обнаружены советские символы