Следственный комитет РФ проведет проверку из-за демонтажа надгробий в Эстонии
По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина центральный аппарат ведомства проведет проверку в деревне Техумарди в Эстонии в связи с демонтажем захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны. Об этом сообщили пресс-службе СК РФ.
Местные власти приняли решение о демонтаже, поскольку на памятниках были обнаружены советские символы
Ранее эстонская телерадиокомпания ERR сообщила о начале демонтажа надгробий на месте захоронения красноармейцев в деревне Техумарди. Согласно информации, плиты с именами не будут восстановлены после перезахоронения.
Посольство России в Таллине выразило протест и направило ноту в МИД Эстонии, передает «Радиоточка НСН».
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