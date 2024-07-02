Следственный комитет РФ проведет проверку из-за демонтажа надгробий в Эстонии

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина центральный аппарат ведомства проведет проверку в деревне Техумарди в Эстонии в связи с демонтажем захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны. Об этом сообщили пресс-службе СК РФ.

Местные власти приняли решение о демонтаже, поскольку на памятниках были обнаружены советские символы

Ранее эстонская телерадиокомпания ERR сообщила о начале демонтажа надгробий на месте захоронения красноармейцев в деревне Техумарди. Согласно информации, плиты с именами не будут восстановлены после перезахоронения.

Посольство России в Таллине выразило протест и направило ноту в МИД Эстонии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ЭстонияСледственный Комитет

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