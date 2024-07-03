Федерация бокса РФ дисквалифицировала Рзаева на неопределенный срок
Боец Джавид Рзаев из Азербайджана дисквалифицирован на неопределенный срок за свои оскорбительные высказывания, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую Федерацию бокса.
На турнире по кулачным боям организации Hardcore спортсмен победил россиянина Сергея Приходько. После боя в ринге он вступил в перепалку с другим бойцом, Артуром Кулинским, оскорбив его по национальному признаку. Рзаев попытался устроить драку.
Позже Рзаев принес извинения за допущенное им высказывание. Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру по факту оскорбления. Организация попросила проверить Рзаева на предмет осуществления экстремистской деятельности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru