СМИ: Ле Пен ведет переговоры с другими партиями в Европарламенте

Во Франции представители партии «Национальное объединение», которую в парламенте возглавляла Марин Ле Пен, ведут переговоры с другими группами в Европарламенте, сообщает Bloomberg.

СМИ: 185 кандидатов снялиcь с выборов в парламент Франции

По данным агентства, партия может присоединиться к парламентской группе «Патриоты за Европу». Партия Ле Пен может отказаться от своей нынешней политической семьи и объединить усилия с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее Ле Пен заявила, что Макрон готовит «административный госпереворот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияМарин Ле Пен

Горячие новости

Все новости

партнеры