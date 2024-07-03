СМИ: Ле Пен ведет переговоры с другими партиями в Европарламенте
3 июля 202402:02
Во Франции представители партии «Национальное объединение», которую в парламенте возглавляла Марин Ле Пен, ведут переговоры с другими группами в Европарламенте, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, партия может присоединиться к парламентской группе «Патриоты за Европу». Партия Ле Пен может отказаться от своей нынешней политической семьи и объединить усилия с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Ранее Ле Пен заявила, что Макрон готовит «административный госпереворот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru