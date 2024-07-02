Экс-главу НИИ точных приборов «Роскосмоса» приговорили к пяти годам колонии

Бутырский суд Москвы приговорил бывшего главу НИИ точных приборов, входящего в корпорацию "Роскосмос", Анатолия Шишанова к пяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В суде уточнили, что Шишанов был приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.