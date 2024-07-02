Экс-главу НИИ точных приборов «Роскосмоса» приговорили к пяти годам колонии

Бутырский суд Москвы приговорил бывшего главу НИИ точных приборов, входящего в корпорацию "Роскосмос", Анатолия Шишанова к пяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В суде уточнили, что Шишанов был приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Экс-главу отдела Роспотребнадзора приговорили к лишению свободы за взятки

Ему также было назначено лишение права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих или других организациях на срок до двух лет.

Там также добавили, что его пособник Олег получил четыре года колонии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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