Эксперты объяснили высокую стоимость билетов в театры перед Новым годом
Креативный директор рекламного агентства Андрей Амлинский заявил, что в настоящее время театры стали местом развлечений, поэтому билеты сравнились по стоимости с люксовой одеждой и украшениями, сообщает «Вечерняя Москва».
Также ценообразование часто зависит от престижа заведения, количества и статуса участвующих в нём актеров, художественного оформления.
В Московским театре Олега Табакова пояснили, что высокими цены на билеты будут, если в спектакле участвуют известные актёры, либо над ним работают такие люди, как, например модельер Валентин Юдашкин, разрабатывавший костюмы для постановки «И никого не стало».
Менеджер билетного оператора Евгений Леновой добавил, что в росте также виновны спекулянты. По его словам, при низкой стоимости билеты быстро попадают к перекупщикам, поэтому театрам приходится «отбивать» деньги.
Ранее художественный руководитель Московского художественного театра имени А. Чехова, народный артист России Константин Хабенский заявил, что в ближайшие два сезона свои постановки в МХТ представят режиссёры: Константин Богомолов, Евгений Писарев, Дмитрий Крымов, Жора Крыжовников.
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