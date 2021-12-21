Эксперты объяснили высокую стоимость билетов в театры перед Новым годом

Также ценообразование часто зависит от престижа заведения, количества и статуса участвующих в нём актеров, художественного оформления.

В Московским театре Олега Табакова пояснили, что высокими цены на билеты будут, если в спектакле участвуют известные актёры, либо над ним работают такие люди, как, например модельер Валентин Юдашкин, разрабатывавший костюмы для постановки «И никого не стало».

Менеджер билетного оператора Евгений Леновой добавил, что в росте также виновны спекулянты. По его словам, при низкой стоимости билеты быстро попадают к перекупщикам, поэтому театрам приходится «отбивать» деньги.

Ранее художественный руководитель Московского художественного театра имени А. Чехова, народный артист России Константин Хабенский заявил, что в ближайшие два сезона свои постановки в МХТ представят режиссёры: Константин Богомолов, Евгений Писарев, Дмитрий Крымов, Жора Крыжовников.

