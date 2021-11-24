Жора Крыжовников и Константин Богомолов поставят спектакли в МХТ
Новый художественный руководитель Московского художественного театра имени А. Чехова, Народный артист России Константин Хабенский озвучил планы театра на два года. По его словам, в ближайшие два сезона свои постановки в МХТ представят режиссёры: Константин Богомолов, Евгений Писарев, Дмитрий Крымов, Жора Крыжовников и другие.
Хабенский также отметил, что уже начал вести переговоры с Анатолием Васильевым.
Худрук рассказал, что уже с сегодняшнего дня начнутся репетиции спектакля по «Сирано де Бержерак», его режиссёр Егор Перегудов, а Михаил Рахвин продолжит свою работу над постановкой по роману Виктора Пелевина «Омон Ра». К апрелю будущего года будет восстановлен моноспектакль Константина Хабенского «Контрабас», премьера которого состоялась в 2014 году. В театр вернётся и Константин Богомолов. Худрук театра на Малой Бронной представит «Оптимистическую трагедию». Над постановкой по пьесе Михаила Булгакова «Адам и Ева» работает Марина Брусникина. Спектакль покажут на Малой сцене в начале следующего сезона. В сезоне 2023/2024 свои постановки представят режиссёры Жора Крыжовников и Юрий Быков.
Проект «Арт Хаб» будет реализован на Малой сцене в сезоне 2023/2024. Он будет посвящён поиску современной драматургии, новых режиссеров, добавил Хабенский.
Ранее Грымов дал совет Хабенскому, как вывести МХТ «из разрухи».
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