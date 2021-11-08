Гендиректор МХАТа анонсировал «жесточайшие сокращения» в театре

Генеральный директор Московского Художественного академического театра им. М. Горького Владимир Кехман намерен провести «жесточайшие сокращения» среди персонала учреждения.

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По словам Кехмана, «во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами».

«Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», — цитирует гендиректора РИА Новости.

Так, в театре есть целый отдел из 27 человек, занимающихся «непонятно чем», и на их содержание ежемесячно уходит более 2 млн рублей.

Кроме того, Кехман анонсировал изменение зарплат сотрудников МХАТ. Как отметил гендиректор, все несогласные могут увольняться. Кехман подчеркнул, что намерен исправить ту ситуацию, которая сложилась в театре, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:МоскваТеатрыМХАТ
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