Гендиректор МХАТа анонсировал «жесточайшие сокращения» в театре
Генеральный директор Московского Художественного академического театра им. М. Горького Владимир Кехман намерен провести «жесточайшие сокращения» среди персонала учреждения.
По словам Кехмана, «во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами».
«Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», — цитирует гендиректора РИА Новости.
Так, в театре есть целый отдел из 27 человек, занимающихся «непонятно чем», и на их содержание ежемесячно уходит более 2 млн рублей.
Кроме того, Кехман анонсировал изменение зарплат сотрудников МХАТ. Как отметил гендиректор, все несогласные могут увольняться. Кехман подчеркнул, что намерен исправить ту ситуацию, которая сложилась в театре, отмечает телеканал «360».
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