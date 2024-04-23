Экспертный центр для проверки книг на соответствие законам появился в России
В России создали экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Российского книжного союза (РКС).
Отмечается, что центре создали на базе РКС. Проверять планируют всех книги, кроме учебных, нормативных и официальных.
В состав центра вошли представители Роскомнадзора (РКН), Духовного управления мусульман России, Российского исторического общества, Ассоциации юристов России, Российского военно-исторического общества, Федерации еврейских общин России, Русской православной церкви, Российской академии образования, Литературного института им. А. М. Горького и других учреждений и организаций.
Ранее издательство АСТ объявило о приостановке продаж трех книг в связи с проверкой их на наличие запрещенной информации, напоминает RT. Как пояснили НСН в пресс-службе издательства, речь идет о книге Владимира Сорокина «Наследие», «Комнате Джованни» Джеймса Болдуина и произведении Майкла Каннингема «Дом на краю света». Запрет касается и бумажных, и электронных версий книг, которые сейчас направлены на экспертизу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru