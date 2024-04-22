АСТ подтвердило приостановку продаж «Наследия» Сорокина

Издательство АСТ объявило о приостановке продаж трех книг в связи с проверкой их на наличие запрещенной информации.

Как пояснили НСН в пресс-службе издательства, речь идет о книге Владимира Сорокина «Наследие», «Комнате Джованни» Джеймса Болдуина и произведении Майкла Каннингема «Дом на краю света». Запрет касается и бумажных, и электронных версий книг, которые сейчас направлены на экспертизу.

«Жесткий отбор»: В «Эксмо» убрали все книги с намеком на пропаганду ЛГБТ

По данным СМИ, ранее книга «Наследие» исчезла из онлайн-магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries. Отмечалось, что группа общественников во главе с писательницей Ольгой Усковой попросили проверить роман на предмет пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено - прим. НСН) и насилия над детьми.

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв говорил НСН, что все новые книги жестко отсматриваются на предмет соответствия закону, а по старым провели ревизию и часть из них убрали, но она невелика, менее 1%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЗапретКнига

Горячие новости

Все новости

партнеры