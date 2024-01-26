Цискаридзе удостоился литературной премии за мемуары «Мой театр»

Победителей объявили на X церемонии награждения в Москве. Жюри выбрало пять книг о театре.

Среди лауреаторов - автобиография «Николай Цискаридзе. Мой театр. По страницам дневника». Также дипломы получили Анна Корндорф, Инна Соловьева, Ольга Абрамова и Ольга Егошина.

В 2023 году номинантами на литературную премию стали семь произведений.

Второй том автобиографии Цискаридзе «Мой театр» вышел 1 декабря. Планируется третья книга, которая расскажет о профессиональной деятельности народного артиста России в Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».

