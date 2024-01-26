Цискаридзе удостоился литературной премии за мемуары «Мой театр»
Мемуары ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николая Цискаридзе удостоились премии «Театральный роман», пишет ТАСС.
Победителей объявили на X церемонии награждения в Москве. Жюри выбрало пять книг о театре.
Среди лауреаторов - автобиография «Николай Цискаридзе. Мой театр. По страницам дневника». Также дипломы получили Анна Корндорф, Инна Соловьева, Ольга Абрамова и Ольга Егошина.
В 2023 году номинантами на литературную премию стали семь произведений.
Второй том автобиографии Цискаридзе «Мой театр» вышел 1 декабря. Планируется третья книга, которая расскажет о профессиональной деятельности народного артиста России в Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».
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