Цискаридзе удостоился литературной премии за мемуары «Мой театр»

Мемуары ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николая Цискаридзе удостоились премии «Театральный роман», пишет ТАСС.

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Победителей объявили на X церемонии награждения в Москве. Жюри выбрало пять книг о театре.

Среди лауреаторов - автобиография «Николай Цискаридзе. Мой театр. По страницам дневника». Также дипломы получили Анна Корндорф, Инна Соловьева, Ольга Абрамова и Ольга Егошина.

В 2023 году номинантами на литературную премию стали семь произведений.

Второй том автобиографии Цискаридзе «Мой театр» вышел 1 декабря. Планируется третья книга, которая расскажет о профессиональной деятельности народного артиста России в Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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