Экс-солистка «Демо» рассказала о насилии со стороны продюсера

Экс-солистка поп-группы «Демо» Александра Зверева призналась, что испытала физическое насилие со стороны экс-продюсера Вадима Полякова. Об этом она сообщила в ходе YouTube-шоу Fametime TV.

40-летняя артистка вспомнила, что в то время ей приходилось прятать следы побоев от родителей.

«Они не знали даже, что меня бил продюсер. Он меня избивал, бил по голове. От его ударов у меня образовались то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозге. И оно перекрывало питание к мозжечку. В какой-то момент я перестала видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало», — рассказала Зверева.

По словам исполнительницы хита «Солнышко в руках», продюсер также давил на нее психологически. Он специально понижал ее самооценку, угрожал увольнением, а еще ревновал к мужчинам.

Зверева добавила, что однажды Поляков ударил ее в живот во время беременности.

«Только с возрастом поняла, что я харизматичная, целостная личность, после того нашла в себе силы уйти», — резюмировала певица.

Сейчас Зверева проживает в США, где воспитывает четверых детей. Из коллектива «Демо» она ушла в 2009 году.