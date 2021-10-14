Экс-солистка «Демо» рассказала о насилии со стороны продюсера
Экс-солистка поп-группы «Демо» Александра Зверева призналась, что испытала физическое насилие со стороны экс-продюсера Вадима Полякова. Об этом она сообщила в ходе YouTube-шоу Fametime TV.
40-летняя артистка вспомнила, что в то время ей приходилось прятать следы побоев от родителей.
«Они не знали даже, что меня бил продюсер. Он меня избивал, бил по голове. От его ударов у меня образовались то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозге. И оно перекрывало питание к мозжечку. В какой-то момент я перестала видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало», — рассказала Зверева.
По словам исполнительницы хита «Солнышко в руках», продюсер также давил на нее психологически. Он специально понижал ее самооценку, угрожал увольнением, а еще ревновал к мужчинам.
Зверева добавила, что однажды Поляков ударил ее в живот во время беременности.
«Только с возрастом поняла, что я харизматичная, целостная личность, после того нашла в себе силы уйти», — резюмировала певица.
Сейчас Зверева проживает в США, где воспитывает четверых детей. Из коллектива «Демо» она ушла в 2009 году.
Ранее стало известно, что группа Louna поддержит жертв домашнего насилия.
Группа Louna представила новый видеоклип на акустическую версию песни «Дом-на-крови» с альбома «Обратная сторона». Все средства со стриминга видеоклипа коллектив направит на помощь жертвам домашнего насилия.
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