Группа Louna поддержит жертв домашнего насилия

Группа Louna представила новый видеоклип на акустическую версию песни «Дом-на-крови» с альбома «Обратная сторона». Все средства со стриминга видеоклипа коллектив направит на помощь жертвам домашнего насилия.

«Возможно, и другим людям, кто слышал песню «Дом-на-крови» и понял смысл её текста, эта тема может быть не близка настолько, насколько её могут воспринимать и переживать реальные жертвы абьюза. Но, я уверен, практически у любого из нас найдутся свои печальные истории психологического, морального насилия в личном жизненном опыте взаимоотношений – у кого-то в детстве, у кого-то в коллективе, у кого-то с близким человеком. Поэтому поднятая в композиции проблема цепляет и вызывает сильный отклик многих слушателей, что мы видим по реакции зала на наших концертах», - сказал Виталий «Вит» Демиденко бас-гитарист группы и автор текста песни.

Премьера клипа состоялось на видеохостинге YouTube.



