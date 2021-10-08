Группа Louna поддержит жертв домашнего насилия
Группа Louna представила новый видеоклип на акустическую версию песни «Дом-на-крови» с альбома «Обратная сторона». Все средства со стриминга видеоклипа коллектив направит на помощь жертвам домашнего насилия.
«Возможно, и другим людям, кто слышал песню «Дом-на-крови» и понял смысл её текста, эта тема может быть не близка настолько, насколько её могут воспринимать и переживать реальные жертвы абьюза. Но, я уверен, практически у любого из нас найдутся свои печальные истории психологического, морального насилия в личном жизненном опыте взаимоотношений – у кого-то в детстве, у кого-то в коллективе, у кого-то с близким человеком. Поэтому поднятая в композиции проблема цепляет и вызывает сильный отклик многих слушателей, что мы видим по реакции зала на наших концертах», - сказал Виталий «Вит» Демиденко бас-гитарист группы и автор текста песни.
Премьера клипа состоялось на видеохостинге YouTube.
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