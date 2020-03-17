Экс-сенатор Евгений Тарло ушел в кино из-за «творческого зуда»
Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России в эфире НСН рассказал о своих планах в киноиндустрии.
Фильм «Внутренний огонь» («Inner fire») завоевал награду международного кинофестиваля «Winter Film Awards». Он был удостоен приза в номинации «Лучшая картина», награду получил петербургский режиссер Михаил Марескин. Продюсером кинокартины выступил бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло. В беседе с НСН он рассказал, чего ждет от фильма, а также о своих планах в киноиндустрии.
«Лично меня подвиг на участие в проекте некий творческий зуд. Я всегда был склонен к творчеству и вот так реализовался в этом фильме – снял и сам снялся в одной из главных ролей картины. Пока мы закончим этот проект, получим еще какие-то призы, выйдем в прокат и только после этого я буду думать о других проектах. Сейчас это бесполезно», - сказал Тарло.
По его мнению, фильм сможет заинтересовать как изысканного так и массового зрителя.
«Мы уже получили еще два приза на следующем кинофестивале в Калифорнии за лучший сценарий и режиссуру, а также отдельный приз режиссеров. Фильм вызвал большой интерес и обсуждения серьезной публики. Это вообще фильм серьезный, он сочетает редкостные качества визуального интереса и глубины проблематики. Поэтому путь его достаточно сложный. Думаю, должно пройти время, но он заинтересует и изысканного зрителя, и массовую публику», - рассказал собеседник НСН.
В фильме «Внутренний огонь» также снялись Андрей Панин, Михаил Павлик и София Синицына.
Кинофестиваль «Winter Film Awards» проходит ежегодно с 2011 года. Проект был создан в Нью-Йорке энтузиастами кино и группой кинематографистов для поддержки молодых режиссеров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Экс-сенатор Евгений Тарло ушел в кино из-за «творческого зуда»
- РКН предупредил о новом виде мошенничестве из-за коронавируса
- Оперативный штаб опроверг слухи о введении режима ЧС в Москве
- Путин одобрил дистанционную продажу безрецептурных лекарств
- Путин попросил россиян не покупать продукты впрок