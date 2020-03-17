Экс-сенатор Евгений Тарло ушел в кино из-за «творческого зуда»

Фильм «Внутренний огонь» («Inner fire») завоевал награду международного кинофестиваля «Winter Film Awards». Он был удостоен приза в номинации «Лучшая картина», награду получил петербургский режиссер Михаил Марескин. Продюсером кинокартины выступил бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло. В беседе с НСН он рассказал, чего ждет от фильма, а также о своих планах в киноиндустрии.

«Лично меня подвиг на участие в проекте некий творческий зуд. Я всегда был склонен к творчеству и вот так реализовался в этом фильме – снял и сам снялся в одной из главных ролей картины. Пока мы закончим этот проект, получим еще какие-то призы, выйдем в прокат и только после этого я буду думать о других проектах. Сейчас это бесполезно», - сказал Тарло.