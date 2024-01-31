Экс-гендиректор «Ленфильма» обозначил роль государства в развитии киноиндустрии
Член правления Гильдии продюсеров России Эдуард Пичугин в эфире НСН заявил о целесообразности возрождения киностудий.
Вопрос о возрождении киностудий стоит решать в соответствии с актуальными задачами государства. Создание новых студийных комплексов целесообразно только в случае достаточного госзаказа, рассказал в интервью НСН продюсер, член правления Гильдии продюсеров России, экс-гендиректор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.
Ранее «Российская газета» сообщила, что кинопрокатчики Ставрополья столкнулись с оттоком зрителей из кинотеатров. При этом владельцы кинозалов полагают, что изменить ситуацию позволит возрождение российских киностудий. Появление в прокате качественного контента отечественного производства неизбежно приводит к росту продажи билетов на сеансы.
«Во времена СССР строилось много предприятий в лучших локациях - Свердловская киностудия в Екатеринбурге, "Ленфильм" в центре Санкт-Петербурга, "Мосфильм". Когда-то все это работало как один организм. Потом наступили другие времена. Много предприятий без госрегулирования было приватизировано. От активов киностудий на сегодняшний день почти ничего не осталось. Но существует рынок компаний, которые дают в аренду оборудование. Продюсирование стало коммерческой частной деятельностью. Если оставлять киностудию в руках государства, надо стремиться помогать загружать ее. Если госзаказ существует, вполне возможно, что под эти задачи можно создать студийный комплекс», - заявил Пичугин.
По мнению собеседника НСН, появление новых киностудий в регионах страны может помочь развитию киноиндустрии. Однако если у продюсеров есть запрос, открытие студий возможно силами частного бизнеса.
«Новая студия в Ставропольском крае быстрее появится на коммерческой основе. Если там будут много снимать, туда придет частный бизнес, который будет обслуживать съемочный процесс. Если интерес продюсеров будет, все сложится естественным путем. Создавать что-то под эгидой государства тоже можно, но, наверное, регион самостоятельно должен принимать подобное решение. Для киноиндустрии и зрителя любое развитие полезно. Участие государства в этом вопросе все же необходимо, потому что в условиях рыночной экономики бизнес не вытянет на себе задачу создания и развития киноотрасли», - добавил он.
Ранее якутский режиссер Степан Бурнашев в интервью «Радиоточке НСН» рассказал, что онлайн-платформы не смогут лишить зрителей традиционных кинотеатров, поскольку просмотр фильмов на большом экране остается частью отдельной культуры. При этом для привлечения зрителей в кинотеатры важно создавать качественный контент.
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