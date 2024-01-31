Экс-гендиректор «Ленфильма» обозначил роль государства в развитии киноиндустрии

Ранее «Российская газета» сообщила, что кинопрокатчики Ставрополья столкнулись с оттоком зрителей из кинотеатров. При этом владельцы кинозалов полагают, что изменить ситуацию позволит возрождение российских киностудий. Появление в прокате качественного контента отечественного производства неизбежно приводит к росту продажи билетов на сеансы.

«Во времена СССР строилось много предприятий в лучших локациях - Свердловская киностудия в Екатеринбурге, "Ленфильм" в центре Санкт-Петербурга, "Мосфильм". Когда-то все это работало как один организм. Потом наступили другие времена. Много предприятий без госрегулирования было приватизировано. От активов киностудий на сегодняшний день почти ничего не осталось. Но существует рынок компаний, которые дают в аренду оборудование. Продюсирование стало коммерческой частной деятельностью. Если оставлять киностудию в руках государства, надо стремиться помогать загружать ее. Если госзаказ существует, вполне возможно, что под эти задачи можно создать студийный комплекс», - заявил Пичугин.