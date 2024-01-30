Любимова сообщила о росте посещаемости российских фильмов за 20 лет в 40 раз

Она отметила, что посещаемость кинотеатров увеличилась с 41 млн человек в 2002 году до 126 млн в 2023 году. Кроме того, по словам Любимовой, кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года и на 50% выше кассовых сборов периода 2015-2019 годов.

Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в интервью НСН заявил, что российские режиссеры уже снимают по 300 фильмов в год, однако не все проходят кинотеатральный фильтр, чтобы выйти на большие экраны, передает «Радиоточка НСН».

