«Анора» получила «Оскар» за лучший сценарий

Кинокартина «Анора» получила награду кинопремии «Оскар».

СМИ: Фильм «Анора» с Борисовым достоин «Оскара»

Ее автор Шон Бейкер забрал ее за лучший оригинальный сценарий.

Он поблагодарил работниц секс-индустрии, которые делились с ним историями во время работы над лентой. «Оскар» за лучший адаптированный сценарий получил «Конклав».

Российский актер Юра Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в картине «Анора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Анора"
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