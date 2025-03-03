«Анора» получила «Оскар» за лучший сценарий

Ее автор Шон Бейкер забрал ее за лучший оригинальный сценарий.

Он поблагодарил работниц секс-индустрии, которые делились с ним историями во время работы над лентой. «Оскар» за лучший адаптированный сценарий получил «Конклав».

Российский актер Юра Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в картине «Анора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

