«Анора» получила «Оскар» за лучший сценарий
3 марта 202506:07
Кинокартина «Анора» получила награду кинопремии «Оскар».
Ее автор Шон Бейкер забрал ее за лучший оригинальный сценарий.
Он поблагодарил работниц секс-индустрии, которые делились с ним историями во время работы над лентой. «Оскар» за лучший адаптированный сценарий получил «Конклав».
Российский актер Юра Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в картине «Анора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru