Джулианна Мур и Тильда Суинтон сыграют героинь в новом фильме Педро Альмодовара

В кинокартине под предварительным названием «Комната по соседству» компанию им составит обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Джон Туртурро.

Уже известно, что съемки пройдут весной в Нью-Йорке и Мадриде.

В продюсерской компании заявили, что фильм будет посвящен не только отношениям матерей и дочерей, но и исследует темы бессмысленной жестокости войн, смерти, дружбы, а также сексуального удовольствия.

Ранее стало известно, что Тильда Суинтон получила приглашение сняться у Педро Альмодовара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

