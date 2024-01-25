Авторы «Ла-Ла Лэнда» снимут новый мюзикл
О начале подготовительных работ для съёмки нового мюзикла, рассказал британский кинорежиссер Мэттью Вон в интервью Deadline.
По его словам, у новой кинокартины пока нет утвержденного названия, но уже известно, что сценарий пишет оскароносный автор «Ла-Ла Лэнда» Дэмьен Шазелл. Других деталей проекта Вон пока раскрывать не стал.
Он напомнил, что в феврале 2024 года выходит на экраны его последняя киноработа – фильм «Аргайл». В центре сюжета, которого известный автор шпионских романов. По ходу выясняется, что он сам является шпионом, страдающим амнезией.
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